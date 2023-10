Spaccio di droga, arrestata coppia nel trapanese

I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato due coniugi di Paceco per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, insospettivi dal viavai di persone dall’abitazione della coppia (lui 68enne e lei 53enne), hanno effettuato una perquisizione che ha permesso di trovare e sequestrare circa 60 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 7mila euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio. Al termine dell’udienza di convalida la donna è stata posta ai domiciliari. mentre per l’uomo non sono stati adottati provvedimenti.