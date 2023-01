Trovato in possesso di scooter rubato, 19enne denunciato per ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Paceco hanno denunciato, per ricettazione, un pregiudicato di 19anni trovato in possesso di un ciclomotore risultato rubato.

L’uomo, già denunciato pochi giorni fa dai Carabinieri di Custonaci in quanto fermato a bordo di ciclomotore rubato con un passamontagna in tasca, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare volta a verificare la presenza in casa di materiale oggetto di furto.

All’esito della predetta attività, mentre il giovane mostrava alcune foto sul suo cellulare, i Carabinieri si sono accorti di un filmato che lo ritraeva a bordo di un ciclomotore. Dagli accertamenti sul numero di targa appuravano che il mezzo risultava oggetto di furto denunciato pochi giorni prima. Alla richiesta di spiegazioni in merito da parte dei militari il 19enne li conduceva in un casolare abbandonato, poco distante, dove era custodito il ciclomotore rubato.

Dopo aver ispezionato il casolare i Carabinieri rinvenivano il ciclomotore rubato e, dopo aver denunciato il giovane, lo riconsegnavano al legittimo proprietario.