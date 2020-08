Giornalisti: morto a 68 anni Peppino Mazzone

E’ morto Peppino Mazzone, storico giornalista catanese. Aveva 68 anni ed è stato importante esponente, innovatore da una parte ma al contempo custode dello spirito del cronista, attento ai fatti, osservati con occhi curiosi e vivaci, e alle parole per esporli.

Chi lo ha conosciuto lo definiva un uomo apparentemente burbero, ma anche onesto e dotato di grande umanità.

Era stato redattore del Giornale di Sicilia a Palermo sin dal 1980 e poi capo della redazione catanese del quotidiano. Professionista dal carattere schietto con ampi interessi culturali, si era dedicato alla formazione di giovani colleghi prima come direttore dell’emittente Sestarete e poi come capo della testata on line Blog Sicilia.

Di Mazzone il cordoglio del presidente della Regione, Nello Musumeci. “Ho conosciuto Peppino Mazzone negli anni Novanta: io presidente della Provincia di Catania e lui capo della redazione etnea del Giornale di Sicilia. La notizia della sua prematura scomparsa mi rattrista molto. Alla famiglia va il cordoglio mio personale e del governo della Regione”.