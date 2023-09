Favara, assemblea Unitre: i nomi di tutti gli eletti

A Favara ieri presso i locali dell’Area Don Pino Puglisi siti presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo, l’Unitre ha tenuto l’assemblea degli associati per rinnovare ed eleggere le cariche sociali per l’anno accademico 2023/2024.

In una aula molto affollata di associati, ha preso la parola il Presidente dott. Diego Caramazza,

il quale, oltre a portare il saluto personale e della direzione, ha comunicato che era necessario rinnovare le cariche sociali dato che le stesse per Statuto risultano scadute con la fine dell’anno sociale. Come fatto precedentemente con apposita circolare, ancora una volta lo stesso ha invitato i presenti a dare la propria disponibilità sia per il rinnovo della carica di Presidente che del Direttivo, così come delle varie commissioni di cui è composto l’organigramma dell’ Associazione. Sulla stessa scia è intervenuto il Segretario Mimmo Domenico, il quale – dopo avere letto l’organigramna scaduto – invita tutti a fare un passo avanti, dichiarando eventuali disponibilità ancora non evidenziate. Sullo stesso argomento, è intervenuto Gino Sgarito, evidenziando l’importanza della partecipazione alle Commissioni, in quanto linfa vitale dell’Associazione. Tra gli altri sono intervenuti, a vario titolo e su temi diversi, seppur sempre per proporre argomenti da inserire nell’elaborando programma 2023/2024, gli associati Calogero Costanza, Giovanni Bellavia, Calogero Crapanzano, Lillo Trupia e Antonietta Cavaleri. Il Presidente ha assicurato tutti che gli argomenti proposti saranno presi nella giusta considerazione.

A chiusura si è passati alla lettura dei vari nomi del direttivo.

Le cariche ed i nomi eletti sono:

Direttivo

Caramazza Diego Presidente

Vitello Franca Vice Presidente

Alaimo Domenico Segretario

Vetro Giovanni Tesoriere

Milioti Franca Consigliere

Cavaleri Antonietta Consigliere

Sgarito Gino Consigliere

Riccobene Anna Maria Consigliere

Cavallaro Amodeo Consigliere

Todaro Calogero Consigliere

Veneziano Giuseppe Consigliere

Probiviri

Virgone Giuseppa Presidente

Distefano Lino Componente

Lentini Biagio Componente

Sindaci Revisori

Arnone Michele Presidente

-Rinoldo Giuseppe Componente

-Rinoldo Giuseppe Componente Contrino Antonio Componente

Supplenti :

Chianetta Giovanni

Vinciguerra Leonardo

Comitato Didattico

Vitello Franca Direttrice dei corsi

Sgarito Luigi Componente

Virgone Giuseppa Componente

Milioti Franca- Componente

Cavaleri Antonietta Componente

Triassi Dina- Componente

Costanza Calogero Componente

Commissione cultura

Lentini Biagio Coordinatore

Augello Livia Componente

Castronovo Rosalia Componente

Arnone Antonio Componente

Arnone Gaetano Componente

Riccobene Annamaria

componente

componente Bennica Angela Componente

Micciche’ Nuccia

Componente

Componente Campione Michela Componente

Collura Pasqua Componente

Maglio Maria Assunta

Componente

Componente Fallea Giuseppina

Componente

Commissione Informatica e arte fotografica

Cavallaro Dino Responsabile

Fallea Salvo Componente

Monreale Berto

Componente

Componente Vinciguerra Leonardo

Componente

Commissione artistica

Patti Enzo Direttore Artistico

Todaro Calogero Componente

Cavaleri Antonietta Componente

Commissione Gite e Svago

Sgarito Luigi Coordinatore

Bennica Lina Componente

Castronovo Anna Mar. Componente

Valenti Calogero

Componente

Componente Bellavia Giovanni

Componente

Commissione Salute e benessere

Puccio Anna

Coordinatrice

Coordinatrice Vassallo Giosuè Componente

Sorce Giovanni

Componente

Componente Amato Anna Maria

Componente

Commissione Lingue Estere

Crapanzano Giuseppe Coordinatore

Costanza Francesco Componente

Bellavia Giovanni Componente

Commissione Teatro e Cabaret

Trupia Calogero

Coordinatore

Coordinatore Costanza Calogero

Componente

Componente Cavaleri Antonia Componente

Crapanzano Calogero

Componente

Componente Airo’ Alfonsa

Componente

Componente Sorce Orsola

Componente

Componente Fallea Giuseppina

Componente

Commissione Giuochi

Sorce Lina ved. Urso Coordinatrice

Serravalle Fortunata

Componente

Componente Augello Livia

Componente

Commissione Comunicazioni e Stampa

Vitello Franca

Componente

Componente Veneziano Giuseppe Componente

Coordinatore

Veneziano Giuseppe

L’assemblea è stata sciolta con un forte strigimano ed abbracci con gli eletti