A Palermo inaugurata la prima sede Aspmi per i militari dell’esercito

ASPMI ha inaugurato la sede di Palermo, la prima in Sicilia: un passo importante per il consolidamento dell’Associazione come realtà sindacale di spicco nel panorama militare italiano che arriva solo pochi mesi dopo dall’apertura della prima sede sindacale in Campania.

All’evento hanno preso parte i fondatori di ASPMI, Francesco Gentile e Leonardo Mangiulli, insieme a Rosa Pinto, l’agrigentino Calogero Frenda e Gianfranco Tramonte, i referenti regionali che svolgeranno un ruolo chiave nell’assistenza ai tesserati in Sicilia

Importanti gli interventi del Senatore Raoul Russo, del Generale di Corpo d’Armata Antonio Zambuco e del Generale di Divisione Massimo Margotti, i quali hanno confermato l’importanza di fare proselitismo affinché sempre più colleghi possano prendere in seria considerazione la possibilità di iscriversi al Sindacato in quanto soluzione per essere parte attiva della vita militare. E non è mancata la tradizionale benedizione, di cui si è occupato Don Gaetano Gulotta, simboleggiando il valore dei principi etici e morali che questa Associazione rappresenta

La nuova sede di Palermo sarà il cuore delle attività dell’Associazione in Sicilia, offrendo un’ampia gamma di servizi e supporto ai militari e alle loro famiglie. Sita in Piazza Costanzo Barbarino 33, a Palermo, la sede sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20.