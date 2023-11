Agrigento, il questore Palumbo consegna sciarpe Tricolori ai commissari di Ps

Questa mattina nel corso di una cerimonia svolta presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani ha consegnato le Sciarpe Tricolori ai Commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, nominati con decorrenza 1 gennaio 2023. Analoga cerimonia si è svolta in tutte le Questure d’Italia collegate in videoconferenza. Il Questore Tommaso Palumbo ha consegnato le Sciarpe Tricolori ai Commissari in servizio ad Agrigento e nei Commissariati distaccati.

La sciarpa tricolore, portata ad armacollo dal funzionario di Polizia, è l’emblema del magistero di cui egli è investito nei servizi di maggiore rilevanza e rappresentatività. La sua previsione ha origini antiche e risale all’istituzione dell’Amministrazione della ps (legge istitutiva dell’Amministrazione della pubblica sicurezza del 30 settembre 1848 n. 798). Agli ufficiali di ps (assessori e delegati) veniva fatto obbligo, infatti, di fregiarsi di un nastro tricolore, da portarsi ad armacollo, ogni qual volta fossero stati chiamati, in pubblico, a esercitare “un atto del proprio ministerio”.