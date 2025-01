Alla raffadalese  Elisa Tabone il Premio “America Giovani” per il talento universitario  

La Fondazione Italia-USA, ente no profit, indipendente e apartitico, ha attribuito il Premio “America Giovani per il talento universitario” a Elisa Tabone, di Raffadali, per essersi distinta durante gli studi universitari. Il Premio è stato conferito durante una cerimonia ufficiale presso la Camera dei Deputati a Roma, nell’aula dei Gruppi Parlamentari, il 16 gennaio.

Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di fama internazionale, il Premio America Giovani – come è spiegato nel sito web ufficiale – vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti con percorso universitario di eccellenza, 1000 laureati degli atenei italiani meritevoli che abbiano conseguito il titolo di laurea e abbiano spiccato per parametri oggettivi di merito. La scelta dei selezionati ricade su un algoritmo che è programmato su criteri predeterminati, uguali per tutti e fondati sul merito, non vi è decisione umana. Come ogni anno, non sono ammesse autocandidature.