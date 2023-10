Casteltermini, il circolo PD in piazza per la raccolta firme sul salario minimo

Il Circolo del Partito Democratico di Casteltermini torna in piazza domani 8 Ottobre dalle ore 10 alle ore 13 per sostenere la battaglia delle opposizioni di governo nazionale riguardo le condizioni salariali attuali dei lavoratori.

“Il lavoro povero è una realtà tristemente nota, in un paese in cui l’inflazione incide in maniera massiccia sulla capacità di spesa e dove, un livello di retribuzione insufficiente e in alcuni casi non non normato, impedisce alla popolazione di avere una vita dignitosa, nonostante l’impegno lavorativo” dichiara il Segretario del circolo Pd, Totò Puleo, “saremo in piazza, al fianco dei lavoratori, per dare il nostro contributo come comunità locale alla causa.”