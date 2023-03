DC, Pietro Bennici nuovo responsabile dipartimento sport della provincia di Agrigento

Pietro Bennici giovane canicattinese che da sempre milita in ambito sportivo con riconoscimenti sia a livello regionale che nazionale è il nuovo responsabile del dipartimento sport della provincia di Agrigento della Democrazia Cristiana. L’incarico gli è stato conferito dal presidente Totò Cuffaro.

”Sta facendo crescere il partito dando anima e corpo attraverso un lavoro meticoloso e concreto avvicinando i cittadini ma soprattutto i giovani alla riscoperta di una politica di valori e di idee”, ha dichiarato l’onorevole Carmelo Pace.

”Mi sono immediatamente messo a lavoro per attenzionare la tutela del diritto allo sport per le persone disabili avviando dei colloqui con diverse associazioni che operano nella provincia di Agrigento, posso anticipare che presto saranno organizzate delle iniziate pubbliche perché la tutela dei diritti dei disabili passa anche attraverso la possibilità di praticare uno sport”, ha dichiarato il neo responsabile Bennici in una nota dove ringrazia il presidente Cuffaro, il responsabile regionale del dipartimento Giuseppe Giordano che lo fortemente incoraggiato ad accettare l’incarico e tutta componente della Democrazia Cristiana di Canicattì, in particolare Diego Failla, responsabile provinciale enti locali, i consiglieri comunali Giuseppe Alaimo e Carmelo Ferraro, il coordinatore cittadino Vincenzo Asti unitamente a tutto il direttivo con la collaborazione di Vita Antonietta(commissario locale di Favara), Gallo Caterina( commissario locale di Aragona) e Migliara Giuseppe (Responsabile alle comunicazioni della DC di Raffadali). “Sono sicuro di potere contare sulla loro collaborazione per poter continuare a far crescere la Squadra della Democrazia Cristiana a Canicattì e in tutta la provincia di Agrigento”, ha concluso Bennici.