Fiera missionaria dell’Istituto Sant’Anna di via d’Ossuna: il ricavato al Sud Sudan

Torna la storica Fiera missionaria dell’istituto Sant’Anna di via d’Ossuna a Palermo che quest’anno servirà a raccogliere fondi per il Sud Sudan. L’appuntamento é per sabato 25 maggio a partire dalle 9.30 e fino alle 16.30.

Gli spazi aperti della scuola, con il bellissimo giardino di alberi e fiori, ospiteranno stands di prodotti artigianali e gastronomici. Una vera e propria festa di primavera, animata da suore, bambini , insegnanti ed ex alunni con un intento benefico e la possibilità di trascorrere una giornata di relax, giochi e buon cibo. Saranno infatti allestiti diversi angoli gastronomici: street food con rosticceria siciliana, grill, hot dog, hamburger e non mancheranno le delizie dolci, granite, gelati e waffel. In giro per l’istituto ci saranno anche gli stands dei prodotti artigianali: ricami di pregio, ceramiche, bigiotteria e molto altro. Fiore all’occhiello saranno i banchetti vendita realizzati e coordinati dai piccoli dell’istituto, che metteranno in vendita giochi, libri e lavoretti realizzati a mano. Non mancherà l’area giochi, con la pista per scorrazzare a bordo di mini auto, l’angolo delle moto baby e l’animazione musicale. Il devoluto andrà alla missione delle suore di Sant’Anna in Sud Sudan.

“Un anno fa, dice suor Anna Degetto, preside dell’istituto, abbiamo raccolto circa 10.000 euro. Un lavoro corale che ha dato un grande contributo alle nostre missioni. Quest’anno devolveremo la raccolta al piu giovane paese del mondo, il Sud Sudan, martoriato da guerra e estrema povertà. Lí il nostro ordine è presente con una comunità formata da quattro sorelle, che operano in ambito ospedaliero ed educativo/pedagogico. La fiera ogni anno è un momento di aggregazione festosa per noi suore, per gli insegnanti, per gli allievi e le famiglie. Si sta insieme divertendoci, ma consapevoli di fare qualcosa di buono per chi é meno fortunato. Sensibilizziamo i nostri studenti a contribuire con il loro servizio volontario, con la rinuncia a un gioco o a un libro a fare del bene a quei loro coetanei che non hanno nulla e lottano per sopravvivere. É ogni anno un’emozione osservare la sensibilità dei nostri ragazzi, a partire dai più piccoli. Invito a partecipare a questo evento gioioso e in particolare mi rivolgo agli ex alunni del Sant’Anna, di qualsiasi età, cosicché possano fare un tuffo nei ricordi e nella gioia della nostra Fiera missionaria.”

Ingresso alla fiera a partire dalle 9.30 da via Brancato 16 e da via d’Ossuna 110.