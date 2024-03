Il pizzaiolo agrigentino Salamone 4° al campionato mondiale “Expocook 2024”

Nuovi riconoscimenti internazionali per il pizzaiolo agrigentino Francesco Salamone, da anni trapiantato in Germania dove è titolare due rinomati locali. L’imprenditore siciliano ha conquistato il 4” posto al campionato mondiale della fiera mediterranea “Expocook 2024” che si è svolta a Palermo dall’11 al 14 Marzo, nella categoria pizza napoletana. L’evento ha visto sfidarsi oltre 200 pizzaioli provenienti da tutto il mondo: in giuria, tra gli altri, Maestri come Francesco Martucci (pizzeria Masanielli) Errico Porzio, Don Antonio Starita, e ospiti d’onore tra cui Iginio Massari.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato in questa avventura: si tratta di un piccolo grande risultato e ulteriore step verso un cammino ancora lungo nell’affascinante mondo della ristorazione”, è il commento di Francesco Salamone.