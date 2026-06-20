Kiriku e Children’s College di Favara premiano “I Remigini” e celebrano la bellezza del territorio

Nelle serate del 13 e del 19 giugno, le due scuole paritarie Kiriku e Children’s College di Favara hanno conferito il Diploma ai loro Remigini, gli alunni di 5 anni che – completata la scuola dell’infanzia – si apprestano a iniziare la primaria, il prossimo settembre.

Il Children’s College ha incoronato i piccoli “bilingual students” con uno speciale “Sicily Show” allo Stelai, spettacolo-saggio con il quale si conclude un percorso di intenso studio teatrale, guidato dalla celebre compagnia di Marco Savatteri.

Il Kiriku ha invece raccontato la bellezza del Giardino della Kolymbethra FAI: i bambini si sono calati nei panni di Dei adirati per l’incuria degli umani verso l’ambiente e Madre Terra, con un vero canto d’amore per Agrigento e l’incanto del suo territorio. Un invito alla riscoperta e alla tutela dei nostri luoghi, con impegno e dedizione che vanno trasmessi sin dalla prima infanzia.

I Direttori delle due scuole, Giuseppe Milioti e Linda Sicilia, ringraziano la Compagnia di Marco Savatteri, la direttrice Federica Salvo e tutti i Volontari del FAI Giardino della Kolymbethra per aver coadiuvato i docenti e gli alunni nella realizzazione delle due serate, vero e proprio coronamento di 3 anni di educazione, affetto e programmazione di un futuro più sostenibile e rispettoso.