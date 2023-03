La Fidapa sostiene il progetto di “Agrigento Capitale della Cultura”

Siamo alla finale d’una partita avvincente e meritevole d’esser vinta. Agrigento è scesa in campo mostrando di saper gareggiare con avversari degni e di pregio. Con classe, la nostra amata Città, ha dimostrato coraggio, sapor di sfida in un’equa dose di contezza di sé e tenuta del campo di gioco. Scendere a fianco, nella tifoseria più prossima al suo battito, è essere consci d’una competizione culturale e sociale che Agrigento ha titolo da giudicarsi. La F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) sezione di Agrigento sostiene e apprezza il racconto della città snodato nelle pagine eloquenti e sincere del dossier che accompagna la città e ne contorna profumi, sapori e idee.Cullati dai quattro elementi di Empedoclina memoria gli agrigentini sponsorizzano le proprie meraviglie con orgoglio di appartenenza e spirito misto, partecipativo e speranzoso.Eccoci ad un passo dal traguardo. Agrigento, nel tuo fulgore ti sei narrata per ciò che sei, un perpetuo divenire d’acqua, d’aria, di terra e di fuoco, nei tuoi radiosi anfratti e nei futuri progetti che, con impegno, professionalità e caparbietà, auspichiamo possano realizzarsi.Veleggi, Agrigento, sospinta da quel vento africano che fa di te terra calorosa ed accogliente, Patria dei valori dell’ascolto, del rispetto, della rinascita e della affermazione.Ci uniamo coralmente ai partners che ti sostengono da lungo corso e, con orgoglio filiale, Ti incitiamo per la conquista dell’ambito titolo di città capitale italiana della cultura 2025.