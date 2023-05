Lampedusa, pronto l’evento Culturale Musica e Lavoro per la Pace con la Revolution Band

Si svolgerà a Lampedusa il 28 Maggio nella piazza Garibaldi l’evento Culturale Musica e Lavoro per la Pace, diretto da Gaetano Costanza con la Revolution Band .

“ Si tratta della prima edizione di un’iniziativa che è nata per sensibilizzare i giovani e i meno giovani alla musica come strumento di aggregazione e di sviluppo emotivo” – dichiara il direttore artistico Costanza. Abbiamo colto l’occasione per poter affrontare temi quali il lavoro e la pace tramite gli interventi del Sindaco Filippo Mannino/Assessore Roberta Palmisano e del Parroco Don Carmelo”

Revolution Band è un gruppo fondato da Lampedusani amici uniti grazie alla musica. In seguito ha inserito nel gruppo giovani ragazzi e bambini appassionati di musica e, quale caratteristica lampedusana, ha accolto chi si è trasferito sull’isola e che condivide gli stessi ideali e le stesse passioni. A dimostrazione che la sensibilità artistica crea fratellanza.