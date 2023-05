L’ Ades, Associazione Donatori Empedoclini di sangue ha programmato per domenica 7 maggio 2023 dalle ore 8.00 alle ore 11,30 presso i locali dell’Associazione siti in via Marconi a Porto Empedocle una giornata di donazione di sangue. Come di consueto l ‘associazione recapiterà a tutti coloro che effettueranno la donazione il risultato degli esami del proprio sangue.