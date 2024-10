Salvia officinalis e moringa nei terreni siciliani, volge a termine il progetto “Prevania”

Volge al termine il progetto Prevania, sulle sperimentazioni in Sicilia della Salvia officinalis e la Moringa nei terreni siciliani. Nella giornata formativa tenutasi a Grotte sono state trattate alcune delle innovazioni trasferite alle aziende agricole nell’ambito del progetto Prevania (progetto finanziato nell’ambito del PSR 2014/2022 sottomisura 16.1). L’evento ha portato esperti e partecipanti nei campi sperimentali di Salvia officinalis e Moringa oleifera dove sono state illustrate le attività realizzate nel progetto riguardanti: l’agricoltura di precisione per il controllo delle fitopatie e il monitoraggio delle condizioni vegetazionali delle piante coltivate (Utilizzo dei Droni) e l’essiccazione della Moringa oleifera attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie di essiccazione a bassa temperatura con essiccatore alimentato da energia fotovoltaica (attività realizzata in collaborazione con il G.O. del progetto Val.Inn.P.O. finanziato anche questo progetto nell’ambito della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014/2022). I lavori sono stati coordinati dal responsabile scientifico del progetto Massimo Mammano del CREA. La manifestazione organizzata dal gruppo operativo Prevania, (Azienda agricola Tirrito Salvatore, Azienda agricola Savarino Calogero, Azienda agricola Filì di Buscemi Viviana, Azienda agricola Morreale Giuseppe, Azienda agricola Chiarelli Archelao Giuseppe, Azienda agricola Basile Giuseppe, Panificio Iachetta Ciro, Bioherb srl, Associazione di Produttori Sicilia Bio, Orsa) è stato patrocinato dall’Ordine dei Dott. Agronomi e dei Dottori forestali di Agrigento e dal distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio.