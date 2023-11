Settimana della cucina italiana, convegno a d Agrigento

Anche quest’anno la Società Dante Alighieri con il Comitato di Agrigento partecipa attivamente alla Settimana della cucina italiana nel mondo 2023 e così domani martedì 14 novembre 2023 alle ore 9.30 si terrà un incontro in sala conferenza dell’ Istituto Nicolò Gallo in Via Quartararo-Contrada Calcarelle di Agrigento.

Si inizierà coi saluti istituzionali del Sig. Sindaco di Agrigento dott. Francesco Miccichè, del Presidente dell’Ordine Provinciale di Agrigento dei Medici e Chirurghi Dott. Santo Pitruzzella, del Sig. dirigente Scolastico dell’Istituto Nicolò Gallo dott.ssa Giovanna Pisano e del Presidente del Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri dott.ssa Enza Ierna.Interverranno poi l’On. Dott. Nenè Mangiacavallo presidente dell’ECUA, l’editore dott. Antonio Liotta medico e scrittore, la dott.ssa Serena Castronovo Nutrizionista e il Prof. Antonello Iacono Manno docente. Condurrà e coordinerà i lavori lo scrittore e regista Enzo AlessiAl termine avverrà la premiazione e la consegna dei riconoscimenti alle scuole che hanno trattato la Tematica “ Il dialogo come garanzia di pace”