Settimana Lingua Italiana nel mondo, evento al Cua della Società Dante Alighieri

Anche quest’anno la Società Dante Alighieri Comitato di Agrigento partecipa attivamente alla Settimana della Lingua Italiana nel mondo che ha raggiunto la sua XXIII edizione. L’evento intitolato “La Cultura è Energia Rinnovabile” si terrà domani venerdì 20 ottobre 2023 presso il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento,alle ore 17.00.

Dopo i saluti istituzionali del Sig. Sindaco di Agrigento dott. Francesco Miccichè e del Presidente del Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri dott.ssa Enza Ierna interverranno lo scrittore e regista Enzo Alessi con “Le parole Verdi”, lo scrittore e saggista Vincenzo Di Natali con “La Cultura è Energia Rinnovabile” e l’editore Antonio Liotta con “L’Italiano e la Sostenibilità”

Al termine avverrà la premiazione e la consegna dei riconoscimenti ai Poeti e Scrittori dei Concorsi letterari:

Per il Concorso “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: primo posto Giuseppe Macauda con “la nuova luce”, secondo posto Liliana Arrigo con ” Così vicine”, terzo posto Giuseppina Mira con “Liberi”. Il Presidente di giuria Enzo Alessi coi componenti Brancato Domenica, Fallea Rosetta e Agliata Salvatore.

Per il Concorso “Luna sul Borgo “In lingua italiana”: 1 posto Liliana Arrigo con ” Rinasce la luna” 2 posto Maria Giuseppina Terrasi con ” Cinerea luce” 3 posto Giuseppina Iacono Baldanza con ” La luna e il sogno”

In lingua siciliana 1posto Mario Rizzo con “La ma luna” con presidente di giuria Francesco Curaba coi componenti di giuria Stefania Ierna, Agliata Carmelina e Giuseppe Capraro.

Per il Concorso Letterario “Amor che move il sole e l’altre stelle” in lingua italiana 1 posto ex aequo Carmelo Capraro con “Sogno” e Giuseppina Mira con ” Un lumicino”, 2 posto Liliana Arrigo con “Nell’attesa”. In lingua siciliana 1posto Enzo Argento con “Morte e passione di Cristo” con Presidente di Giuria Bernardo Barone e componenti Enzo Di Natali, Gabriella Casella e Terrazzino Domenica.

Inoltre saranno consegnati i seguenti riconoscimenti: per LUNA SUL BORGO:

ENZA PICCOLO, GIUSEPPE MACAUDA e STELLA VELLA Per AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE GIUSEPPINA MIRA per E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE STRACQUADANIO MATTEO.