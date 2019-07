Tappa di “Miss Italia” a Grotte

A Grotte, mercoledì prossimo, 17 luglio, in piazza Umberto primo, alle ore 21:30, si svolgerà l’ottava selezione regionale di Miss Italia Sicilia ovest. Il patron Mario D’Ovidio, coadiuvato dal suo staff, è alla ricerca della futura Miss Italia.

Già sono state sette le tappe tra le province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Dunque, mercoledì prossimo Grotte sarà teatro della ottava tappa. Le ragazze in concorso sfileranno in diverse tenute. Saranno presenti alcune Miss vincitrici delle tappe precedenti, e alcune pre – finaliste nazionali dello scorso anno. Non mancheranno le eccellenze del territorio nel canto e nel ballo. La direzione organizzativa è affidata alla dottoressa Veronica Caruso. Foto a cura di Tiberio Cantafia. A condurre la serata sarà Angelo Palermo.