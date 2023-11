Tuffo nel passato per la V B del Brunelleschi: si ritrovano dopo 35 anni dal diploma

Una bellissima giornata con i compagni di classe della V B dell’I.T.G. per Geometri di Agrigento “F. Brunelleschi”. In tredici provenienti da alcuni centri dell’hinterland agrigentino si sono ritrovati in un noto locale di Joppolo Giancaxio dopo 35 anni dal conseguimento del loro Diploma di Geometra.Tutti insieme a rievocare gli anni spensierati di una gioventù sempre viva nei loro ricordi. Il loro pensiero non è mancato nei confronti dei loro docenti, Argento, Todaro, Burgio, Gueli, Falauto, Parla, Alaimo, Fucà, Terrazzino, Portolano, Bruccoleri, Fabiano, Urso, D’Angelo, Lupo che li hanno accompagnati negli studi fino agli esami di maturità… ed i compiti in classe, le verifiche individuali a sorpresa e le interrogazioni di gruppo.E’ stato un bel tuffo nel passato, ma già proiettato verso un prossimo incontro, una giornata speciale tra veri amici che si ricordano sempre nonostante i loro impegni di lavoro e di famiglia.

Nella foto da sx: Giuseppe Alaimo (Aragona), Ignazio Marchese (Racalmuto), Salvatore La Porta (Raffadali), Alberto Crapanzano (Favara), Giuseppe Zuppardo (Agrigento), Angelo Todaro (Favara), Raimondo Cipolla (Aragona), Calogero Patti (Agrigento), Giuseppe Matina (Favara), Salvatore Colletto (Siculiana), Alfio Gangarossa (Porto Empedocle), Alfonso Siracusa (Porto Empedocle), Calogero Chiodo (Aragona).