A casa ubriaco e violenze sui figli: arrestato

Tornava a casa ubriaco e per i suoi figli erano botte. Minacce di morte e violenze ripetute nel tempo, per cui più volte è stato necessario l’intervento del personale sanitario. A denunciarle è stata la figlia minore che, esasperata da quel clima, ha deciso di scappare da casa e raccontare tutto agli agenti del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, che questa mattina, su disposizione del gip, hanno arrestato il padre. L’uomo si trova in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.