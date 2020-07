A Grotte grazie ai Lions presto un “Alzheimer Café”

Il Governatore del distretto dei Lions 108YB Sicilia, dott. Angelo Collura, ha fatto dono al Comune di Grotte dell’importo di euro 12.517,14 per la realizzazione di un Alzheimer Café da realizzare in un locale del Comune.

Il progetto sarà diretto dal dott. Antonino Cardaci, Responsabile dell’Associazione La Grande Famiglia ONLUS di Palermo.

Un particolare ringraziamento al dott. Calogero Patanella e a Lillo Collura che ha sempre creduto nel progetto.

“Gli Alzheimer Café, nati nel 1997 da un’idea del medico olandese Bère Miesen, sono luoghi sicuri dove le persone con demenza, i loro familiari e i carer professionali si possono incontrare in modo informale e trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente e centrata sull’ascolto. Possono così mantenere vive le relazioni sociali, combattere l’isolamento e lo stigma che li circonda, spezzare la faticosa routine dell’assistenza, parlare dei propri problemi e delle strategie trovate per risolverli, conoscere meglio la malattia”. A renderlo noto il Sindaco Alfonso Provvidenza