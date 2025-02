A Grotte sarà realizzato un murales dedicato al beato Livatino

La Fondazione Federico II, presieduta dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana on. Gaetano Galvagno, ha accolto la proposta del Comune di Grotte di realizzare un murales dedicato al Beato Rosario Angelo Livatino.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana per il quale è stato scelto come tema quello della legalità con particolare riferimento a chi ha donato la propria vita per lo Stato.

“Un caloroso ringraziamento all’on. Rosellina Marchetta, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Federico II, che ha sostenuto e promosso la partecipazione al rilevante progetto”, dichiara il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza