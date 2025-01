A Montevago una fiaccolata in memoria delle vittime del terremoto

Fiaccolata in memoria delle vittime del terremoto che la notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 devastò la Valle del Belìce ieri sera a Montevago. ”Una preziosa occasione di incontro, riflessione e preghiera a cinquantasette anni dal sisma per condividere il ricordo di una pagina dolorosa che ha segnato il nostro territorio e che ancora oggi sottolinea l’importanza della tutela dell’ambiente e della cultura della prevenzione per far fronte alle calamità naturali”, ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Una corona d’alloro è stata deposta davanti al monumenti delle vittime del sisma, poi in corteo fino al Giardino della memoria. Oggi alle 17:30 una messa nella chiesa Madre.

”In questi anni – ha detto il sindaco – abbiamo lavorato intensamente, e continueremo a farlo, per rendere fruibile a visitatori e turisti il vecchio centro di Montevago distrutto dal sisma e divenuto adesso un museo en plein air con i Percorsi visivi e la rinata cattedrale, utilizzata anche come location per importanti rappresentazioni teatrali ed eventi culturali. Un luogo di memoria e di rinascita che continueremo a valorizzare anche nel 2025, l’anno di Agrigento Capitale della Cultura, per mettere in evidenza un patrimonio culturale e storico significativo per l’intera provincia”.