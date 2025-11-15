Due poliziotti penitenziari feriti nel carcere Pietro Cerulli di Trapani

Due poliziotti penitenziari sono rimasti feriti nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. “Uno stato colpito dal lancio di una bomboletta di gas alla nuca, e l’altro da un colpo di bastone al ginocchio in una pericolosa operazione di servizio. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri al reparto mediterraneo”, ha reso noto Gioacchino Veneziano Segretario Generale Uilpa polizia Penitenziaria Sicilia. Un detenuto tunisino, che doveva essere spostato in un altro reparto perche’ trovato in possesso di sostanza non consentita, si e’ opposto barricandosi nella cella, usando il piede del tavolino di legno in dotazione per impedire le operazioni della Polizia Penitenziaria, che ha dovuto usare il flex.

“L’intervento – spiega il sindacalista – e’ iniziato verso le ore 16 di ieri ed e’ terminato alle 1 del mattino ma e’ stato rallentato e ostacolato dal continuo lancio di bombolette di gas incendiate di altri detenuti contro la polizia penitenziaria, costretta cosi’ a operare per 20 ore consecutive e tanti altri operatori sono stati richiamati dal riposo e dalle ferie”. “Auguriamo pronta guarigione ai colleghi coinvolti, un plauso a tutto il personale che ha operato con professionalita’ abnegazione e compattezza in un contesto operativo pericoloso – conclude Gioacchino Veneziano- amplificato quando si opera in strutture fatiscenti, sovraffollate, con voragini negli organici della Polizia Penitenziaria, quindi servono norme che davanti all’acclarata emergenza carceraria rafforzino la legittimita’ delle azioni in servizio, ritenendo altresi’ necessario individuare strutture dove allocare detenuti che violano ripetutamente le leggi e le regole penitenziarie, che intralciano il percorso di recupero di tanti altri detenuti”