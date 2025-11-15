Sorpreso con oggetti appena rubati all’interno di un’auto in sosta, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un pluripregiudicato catanese di 36 anni, sorpreso con diversi oggetti appena rubati all’interno di un’auto in sosta nel centro cittadino.

Dopo aver fatto un giro tra le auto parcheggiate lungo via del Vecchio Bastione, l’uomo ha individuato alcuni oggetti lasciati sul sedile di una macchina e, dopo essersi guardato intorno, ha mandato in frantumi il finestrino dell’auto, rovistando all’interno per poi rubare gli effetti personali lasciati sui sedili e nel vano porta oggetti dal proprietario del veicolo.Il ladro ha provato a darsi alla fuga, ma è stato sorpreso con la refurtiva in mano dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, impegnati nell’attività di controllo del territorio, nell’ambito dei rafforzati servizi di pattugliamento delle strade e delle piazze della città, a cominciare da quelle del centro maggiormente frequentate da cittadini e turisti.Non appena ha notato gli agenti, l’uomo si è fermato per qualche istante per individuare una possibile via di fuga, ma ogni sua iniziativa è stata bloccata sul nascere. Infatti, i poliziotti lo hanno fermato e poi accompagnato negli uffici di Polizia per tutti gli accertamenti del caso.

Nello stesso tempo, è stato rintracciato il proprietario del veicolo che, oltre al finestrino rotto, ha constatato il furto di diversi oggetti ritrovati nella disponibilità del 36enne. Per questo motivo, il ladro è stato arrestato per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre gli effetti personali sono stati restituiti al legittimo proprietario, che ha formalizzato la denuncia.Informato dei fatti il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il pluripregiudicato è stato condotto dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima