A S.Stefano Quisquina torna fruibile la mensa scolastica comunale

Da Lunedi 19 gennaio le bambine e i bambini dell’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Quisquina ritorneranno ad utilizzare i locali mensa scolastica completamente riqualificati dopo gli interventi di ammodernamenti, miglioramenti strutturali e funzionali, pensati per rispondere alle esigenze alimentari e educative degli alunni con ambienti accoglienti, salubri e adeguati agli standard igienico-sanitari più aggiornati.

I lavori hanno interessato il completo rifacimento della pavimentazione esistente con una più igienica e antiscivolo per aumentare la sicurezza. Inoltre sono stati rifatti totalmente i servizi igienici, la ritinteggiatura delle mura ed è stata prevista la fornitura di attrezzature e arredi (frigorifero congelatore, forno elettrico combinato, barriera d’aria elettrica, lavastoviglie a capotta elettronica, tavoli mensa, sedie) finanziati con fondi del PNNR.

“Un importante investimento per il futuro a sostegno del diritto allo studio e della qualità dei servizi scolastici per la nostra comunità”, scrive il sindaco Francesco Cacciatore.