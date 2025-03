Abusi e adescamenti alle atlete, misura più lieve per il coach di pallavolo

Il gip di Bologna Letizio Magliaro ha attenuato la misura cautelare a carico dell’allenatore di pallavolo 30enne arrestato con l’accusa di aver adescato tre atlete non ancora 14enni e di aver abusato sessualmente di una di loro. L’uomo, che dopo aver lasciato il suo incarico a Bologna è tornato a risiedere in Sicilia, inizialmente era stato posto agli arresti domiciliari, ma oggi il gip ha deciso di sostituire questa misura con quella più lieve dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e del divieto di avvicinamento alle persone offese. A chiedere la revoca della misura o la sua attenuazione era stato, in sede di interrogatorio di garanzia, il legale dell’indagato, Gino Bottiglioni.L’adescamento, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe cominciato a settembre. Dall’analisi di centinaia di chat, conversazioni sui social, è stato ricostruito il rapporto dell’allenatore con le tre minori. Le ragazzine sarebbero state indotte a inviargli anche materiale foto e video intimi, mentre una di loro sarebbe stata abusata sessualmente sia in casa dell’uomo sia in casa della stessa vittima quando i genitori erano fuori.