Acqua, Palumbo: “lavoriamo per superare l’emergenza”

“Lavoriamo perché Favara non debba più conoscere la sete. Su nostra sollecitazione, Aica ha in inserito nel piano degli interventi previsti per i prossimi anni, degli interventi per il raddoppio ed il potenziamento del tratto di condotta che rifornisce la nostra città ma, soprattutto, un’attività di studio e ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico con l’individuazione di pozzi che possano costituire una riserva di emergenza per Favara. Ringrazio il Cda di Aica per aver ascoltato le nostre richieste: si tratta di un passo importante che potrà condurre la nostra città fuori dal disagio patito ad ogni rottura o riduzione della portata idrica”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Favara Antonio Palumbo.