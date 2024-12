Aggiudicata gara per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona Est

Prosegue l’intensa attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per migliorare la percorribilità e le condizioni di sicurezza della rete viaria di propria competenza. Anche il comparto stradale della zona Est, infatti, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria in seguito all’aggiudicazione della relativa gara d’appalto.

I lavori saranno eseguiti dall’impresa ME.GAS. con sede a Bronte (CT) che ha offerto il ribasso del 31,8912% per un importo contrattuale complessivo di 1.760.000,00 euro più Iva (compresi 52.800,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Alla gara, effettuata in modalità telematica, hanno partecipato 273 imprese.

I lavori, anche in questo caso finanziati da fondi regionali previsti dalla Legge 145/2018 (destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla rete viaria), dovranno essere eseguiti entro un anno dal verbale di consegna dei lavori. A breve è prevista la firma del contratto di appalto.