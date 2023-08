Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della zona est

Previsti nuovi interventi di manutenzione straordinaria sulle diverse strade provinciali. E’ stata infatti aggiudicata la gara d’appalto relativa all’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade della zona Est, progettati dallo staff tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e finanziati con fondi regionali ( D.D.G. n. 408/2021 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica). La gara è stata aggiudicata all’impresa CO.GE.MA. SRL con sede ad Agrigento che ha offerto il ribasso del 31,364% per un importo complessivo dei lavori di 2.806.000,00 euro più Iva (compresi 62.580,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Alla gara, effettuata in modalità integralmente telematica e con inversione procedimentale, hanno preso parte 195 imprese.

Gli interventi prevedono lavori di sistemazione dei tracciati danneggiati da frane ed eventi atmosferici, posa di gabbionate e realizzazione di opere in muratura, bitumatura, ripristino della segnaletica orizzontale e verticale ed altro ancora.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 24 mesi dalla firma del contratto d’appalto, e riguardano le strade provinciali che ricadono nei territori comunali di Alessandria della Rocca, Casteltermini, Cammarata, S.Stefano Quisquina, Racalmuto, Canicattì e Licata.