Aggiudicati i lavori per il rifacimento della Menfi-Sciacca

Sarà soggetta a notevoli miglioramenti la SP n. 79-A Sciacca-Menfi, importante via di collegamento tra i due comuni costieri. L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato infatti l’appalto per i lavori di eliminazione di pericolo e il ripristino della normale transitabilità su questa strada, ove da tempo erano presenti diverse criticità.

Il finanziamento era stato ottenuto grazie ai fondi della Regione Siciliana (D.D.G. 3812 del 11/12/2018, concernente l’Accordo di Programma Quadro). L’appalto, gestito in modalità telematica, è stato aggiudicato provvisoriamente all’impresa Peloritana Appalti Srl, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che ha offerto il ribasso del 28,5959% sull’importo soggetto a ribasso di 581.285,19 euro, per un importo netto di 415.061,46 euro ai quali vanno aggiunti 12.384,16 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuale complessivo di 427.445,62 euro più Iva).

Seconda in graduatoria la Savatteri Costruzioni Srl (ribasso del 28,2868%). I lavori dovranno essere effettuati dall’impresa aggiudicataria entro 365 giorni lavorativi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori, e consentiranno di eliminare le condizioni di pericolo, determinate principalmente dalle avversità atmosferiche degli scorsi anni, con interventi che interessano i tratti danneggiati da eventi atmosferici avversi negli anni scorsi.

Tra i vari interventi, sono previsti l’adeguamento e il ripristino delle barriere di protezione, la messa in sicurezza delle scarpate con gabbionate metalliche, palificazioni, rifacimento totale e bitumazione dei tratti danneggiati, adeguamento della segnaletica.Ricordiamo che sulla stessa SP 79, ed altre strade secondarie dello stesso comprensorio, è stato finanziato un altro progetto elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali (importo complessivo 1.627.017,28 euro, fondi del Patto per lo Sviluppo della Sicilia), per la cui attuazione sono già in corso le procedure di esame delle offerte presentate entro lo scorso 19 settembre, data di scadenza del relativo bando di gara.