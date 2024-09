Agricoltura: 10 milioni per reti irrigue in Sicilia

Finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue per quasi 10 milioni di euro in favore del Consorzio di bonifica 2 di Palermo della Regione Siciliana. Sono fondi erogati dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. “Prosegue – dice l’assessore Salvatore Barbagallo – l’impegno dell’assessorato dell’Agricoltura nella realizzazione di interventi di ammodernamento delle reti irrigue siciliane. La riduzione delle perdite idriche nelle reti esistenti, l’ampliamento delle aree irrigate, il conseguimento di un’elevata efficienza idrica dei sistemi irrigui collettivi costituiscono obiettivi primari degli interventi finanziati. La nostra azione sarà inoltre orientata nei prossimi mesi a realizzare un modello organizzativo economicamente sostenibile per incentivare il riuso delle acque reflue depurate”. Il finanziamento riguarda il progetto esecutivo denominato “Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio Garcia – Opere di distribuzione irrigua zone III e IV B – II Lotto funzionale”. L’opera fa parte dei tre progetti finanziati al Consorzio di bonifica 2 Palermo dal Masaf. Il secondo lotto funzionale della zona irrigua “Fondovalle Belice” (zona III) attrezzerà 350 ettari e sarà servita da una opportuna vasca di compenso e accumulo (per un volume totale 18mila metri cubi). Le province interessate dalle opere sono quelle di Palermo, Trapani e Agrigento. Quattro i comuni in cui verranno realizzate le infrastrutture irrigue: Contessa Entellina (Pa), Poggioreale e Salaparuta (Tp) e S. Margherita Belice (Ag).