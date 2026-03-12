Agrigento si prepara a festeggiare San Giuseppe: il programma

Tutto pronto per la festa in onore di San Giuseppe, che prenderà il via domenica 15 marzo.

Il Santuario, già da stasera, è illuminato a festa, “segno della luce che promana dalla vita e dall’entusiasmo dei giovani impegnati nel prepararla”, afferma il parroco.

Il programma prevede diversi appuntamenti e iniziative collaterali: tra questi la Mostra del Pane, in programma il 16 marzo, e la tradizionale Tavolata dedicata al Santo, prevista il 17 marzo, rallegrata dal gruppo folk “Fiori del Mandorlo”. Il 18 marzo, vigilia della festa, il centro cittadino sarà animato dal corpo bandistico “V. Bellini” di Agrigento, diretto dal maestro Carmelo Mangione. Alle ore 18 si svolgerà la tradizionale “Ascesa” del simulacro, a cui seguirà la celebrazione della Santa Messa.

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà, ovviamente, il 19 marzo. Sin dalle prime ore del mattino il Santuario resterà aperto per accogliere fedeli e pellegrini. Alle ore 11 è in programma il solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo Alessandro Damiano, presenti le massime autorità civili e militari della provincia. Al termine della celebrazione verrà benedetta e condivisa la tradizionale “Minestra di San Giuseppe”, preparata dalla comunità parrocchiale. Nel pomeriggio, dopo la Santa Messa delle ore 17, si snoderà la processione del venerato simulacro di San Giuseppe, portato a spalla dai giovani, per le vie del centro cittadino, accompagnata dal corpo bandistico.