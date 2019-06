Agrigento, incontro tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia Faunistica Ambientale e il Sindacato Autonomo di Polizia SAP

Il 1 giugno presso il Circolo Empedocleo di Agrigento si è svolto un incontro molto amichevole e proficuo tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia Faunistica Ambientale rappresentato dal Dott. Vincenzo Priolo e il Sindacato Autonomo di Polizia SAP abilmente guidato in tutta la Provincia di Agrigento dal Segretario Dott. Ferdinando Cavallaro.

È doveroso ricordare che la Polizia di Stato è sempre stata in prima linea nell’incessante attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali.

“La collaborazione tra il cosiddetto terzo settore e le istituzioni statali non può che essere una priorità assoluta che deve necessariamente invogliare e coinvolgere tutti gli attori presenti nel territorio a fare la propria la propria parte nell’interesse esclusivo della collettività e del bene comune”, ha dichiarato il Dirigente Priolo.

Al termine del cordiale incontro il Dirigente Priolo, ha voluto omaggiare il Sostituto Commissario Cavallaro con il nuovo Crest della Guardia Faunistica Ambientale, porgendo un ringraziamento affettuoso a tutti i soci del Sindacato Autonomo di Polizia e a tutta la Polizia di Stato.