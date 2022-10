Agrigento, le famiglie in piazza contro lo stop alla refezione scolastica

Si è svolta nella mattinata di oggi, la manifestazione pacifica organizzata dal Codacons, delle famiglie dei bambini che frequentano le scuole elementari e dell’infanzia agrigentine, le famiglie hanno chiesto ed ottenuto un incontro con l’amministrazione rappresentata per l’occasione dall’assessore al ramo e precisamente l’Ing. Valeria Proto, durante il cortese incontro, purtroppo, è stato evidenziato che l’amministrazione al momento non ha nessuna economia nel capitolo di bilancio per sostenere la spesa delle famiglie agrigentine e che sta’ spasmodicamente cercando di reperire somme da potere indirizzare in questa direzione.

Alla conclusione dell’incontro, su proposta del Codacons accettata dall’amministrazione, l’incontro è stato aggiornato alla prossima settimana e precisamente a far data tra il giorno 29 ed il 2 di Novembre prossimo, dove l’amministrazione è stata invitata ad essere più precisa sui fondi da destinare al servizio di refezione.