Volley, Scalia Sciacca a Giarratana per confermarsi

Seconda trasferta consecutiva per la Scalia Sciacca, attesa domani sera per la quarta giornata del girone H di serie B sul campo della neopromossa Aurora Giarratana .Una sfida da affrontare con particolare attenzione. Giarratana, come i saccensi, ha già osservato un turno di riposo ed è scesa in campo solo due volte, ma il suo bottino è già molto positivo: 5 punti in due partite, frutto del successo casalingo contro Gibellina e della vittoria in trasferta a Santa Teresa contro la Jonica, al tie-break. Una neopromossa solo sulla carta, che ha già confermato di valere la Serie B.

Il gruppo guidato da Maurizio Lopis è galvanizzato dalla vittoria di Bronte contro l’Aquila e vuole confermarsi anche a Giarratana. In settimana il lavoro è stato concentrato sulla lacuna emersa nelle prime due partite stagionali: la squadra è scesa di intensità dopo avere vinto i primi due set, sia a Palermo che a Bronte. Nella prima, ha poi perso. Nella seconda, è riuscita a recuperare con una clamorosa rimonta il quarto set, evitando il tie-break e vincendo con merito.La sensazione è che la Scalia Sciacca abbia grandi potenzialità e debba correggere qualcosa per puntare con autorevolezza ai vertici della classifica, alla pari con chi punta alla promozione. E tutti hanno la consapevolezza che con il lavoro si può alzare ancora il livello. La partita di domani in terra ragusana precede l’attesissimo esordio stagionale al palatenda Roccazzella, in programma domenica 15 novembre.