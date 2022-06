Agrigento, un altro cedimento della strada a Fontanelle

Ancora criticità nel quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento, dove un si è verificato un altro cedimento del manto stradale in via Alessio Di Giovanni, trafficata arteria della popolosa frazione. Non è il primo episodio del genere che si verifica considerando che ancora oggi in Viale Sicilia è presente una voragine che ha causato non pochi danni e disagi. Queste problematiche sono state al centro di una riunione del comitato di quartiere che si è riunito nel pomeriggio di ieri.