Ai domiciliari per stalking danneggia quattro volte il braccialetto elettronico, arrestato

Sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex moglie per un caso di stalking, e già ai domiciliari, danneggia per ben quattro volte il braccialetto elettronico e alla quinta – addirittura – si rende irreperibile non facendosi trovare dalle forze dell’ordine. I carabinieri di Sciacca hanno individuato e arrestato un 39enne agrigentino. L’uomo si trova adesso in carcere.

L’indagato era stato arrestato una prima volta nel dicembre 2024 per aver rimosso il braccialetto elettronico. A questo episodio – tra settembre e dicembre dell’anno successivo – se ne sono aggiunti altri quattro dimostrando un atteggiamento di sfida e di insofferenza alle prescrizioni che gli sono state imposte. Dopo le formalità di rito il 39enne è stato trasferito in carcere.