Aia Agrigento, Calogero Drago riconfermato presidente

Calogero Drago e’ stato riconfermato con una affermazione plebiscitaria (97%) alla guida degli arbitri agrigentini della FIGC. Durante l’Assemblea elettiva diversi sono stati gli interventi a sostegno del Presidente e i ringraziamenti per i tanti risultati ottenuti in questi due mandati. Drago nel suo intervento ha sottolineato i tanti obiettivi raggiunti e illustrando il suo programma elettorale ha posto al centro del programma l’innalzamento delle quote rosa, il contrasto alla violenza, l’attenzione a valori cardine quali umanizzazione e socializzazione e rafforzamento delle attività tecniche. Mai nella storia la nostra sezione aveva avuto un presidente eletto per tre mandati consecutivi con questo altissimo grado di consensi