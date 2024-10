Al via il “Festival Pirandelliano” nei Teatri Monumenti Storici della provincia di Agrigento

E’ stato presentato questa mattina il “Festival Pirandelliano”, una prestigiosa rassegna di spettacoli che si svolgerà nei Teatri Monumenti Storici della provincia di Agrigento, toccando città come Menfi, Racalmuto, Santa Margherita di Belice, Licata, Canicattì, Sambuca di Sicilia e Agrigento. “Il progetto mira a celebrare l’opera del grande drammaturgo Luigi Pirandello, attraverso una serie di rappresentazioni teatrali che si terranno nei principali teatri storici della provincia”, ha detto il direttore artistico Francesco Bellomo, alla presenza del deputato nazionale Lillo Pisano, del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, a margine della conferenza di presentazione che si è svolta presso il foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello. In calendario nomi importanti come Gianfranco Iannuzzo, Michele Placido che sarà al Teatro Regina Margherita di Racalmuto giorno 10 ottobre con “L’uomo dal fiore in bocca”, Pippo Pattavina con “Pensaci Giacomino”, Enrico Guarneri con Il “berretto a sonagli”. La rassegna si concluderà il 3 novembre con “Lumie di Sicilia” al Teatro Pirandello.