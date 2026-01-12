Ultime Notizie

Al via il servizio pediatria al Comune di San Biagio Platani

A renderlo noto è il sindaco Salvatore Di Bennardo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“A San Biagio Platani finalmente i nostri bambini potranno contare sulla presenza della pediatra, un servizio atteso da tempo e di fondamentale importanza per le famiglie del nostro Comune”. A renderlo noto è il sindaco Salvatore Di Bennardo che dichiara: “Un importante traguardo per la nostra comunità. Desidero esprimere, a nome Mio, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità, un sentito ringraziamento al Direttore del Distretto di Bivona dell’ASP Dott. Lo Scalzo per la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel rendere possibile questo importante risultato. La presenza di un presidio pediatrico sul territorio rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento dei servizi sanitari locali e una risposta reale ai bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie. Alla Dott.ssa Sciarrotta rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questo nuovo percorso sia ricco di soddisfazioni e benefici per tutta la comunità”, ha concluso il sindaco .

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Al via il servizio pediatria al Comune di San Biagio Platani
di Giuseppe Castaldo

Preso con 357 chili di hashish a Licata, pescatore resta in carcere 
Politica

Muore a 54 anni il poliziotto Vincenzo Ingrassia
Canicattì

Movida violenta, comitato per l’ordine e la sicurezza a Canicattì
Politica

Tuzzolino eletto presidente Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee
Politica

Referendum sulla giustizia, si vota il 22 e 23 marzo 
banner italpress istituzionale banner italpress tv