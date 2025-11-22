PRIMO PIANO

Allacci abusivi anche nella casa al mare a Giallonardo, arrestato 60enne 

Aveva creato non uno ma ben due allacci abusivi alla rete elettrica che gli consentivano così di alimentare le sue abitazioni senza pagare alcunché

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Aveva creato non uno ma ben due allacci abusivi alla rete elettrica che gli consentivano così di alimentare le sue abitazioni – una in centro e l’altra al mare – senza pagare alcunché. È successo a Realmonte dove un sessantenne del posto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto di energia.

I militari dell’Arma, impegnati in un controllo effettuato con i tecnici dell’Enel, hanno riscontrato la presenza di due allacci abusivi collegati direttamente alla rete pubblica. Il primo è stato scoperto in un’abitazione nel centro del paese mentre l’altro nella casa al mare, in località Giallonardo, sempre riconducibile al sessantenne. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Carmina incontra i vertici Asp: “Tempi certi per nuovo acceleratore lineare e stop alle liste d’attesa”
Enna

Incendio in abitazione, proprietario messo in salvo dalla polizia
Agrigento

Contratti full time per OSS e ausiliari degli ospedali agrigentini”: la Cisl Fp scende in piazza
Agrigento

Violenza di genere, l’associazione Donne medico: “Fare rumore. Sempre”
AperturaIn aggiornamento

Un’altra tragedia sulla Palermo-Sciacca, un morto e sei feriti (VIDEO)
PRIMO PIANO

Picchiato nella villa comunale e minacciato di morte, 48enne torna in libertà 
banner italpress istituzionale banner italpress tv