Ancora sangue sulle strade, la strage continua: morto 20enne

Un ragazzo di venti anni Giulio Massimino di Acireale è morto oggi in un tragico incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che conduce al rifugio Citelli, nel territorio di Sant’Alfio.

La vittima era a bordo della sua moto Mv Agusta quando per cause ancora in corso di accertamento, si è avuto lo scontro con una Fiat Panda che proveniva dal senso di marcia opposto. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo (è arrivato anche l’elisoccorso).

Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Giarre che hanno il compito di ricostruire le dinamiche del tragico incidente.

“Lo staff organizzativo del Palio d’Ateneo ha appreso con profondo dolore che Giulio Massimino, studente del Di3A (Agraria, ndr) dell’Università di Catania, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. In segno di rispetto per la sua memoria, tutte le attività previste nella prima giornata del Palio (mercoledì 7 maggio) sono sospese. Le competizioni riprenderanno l’8 maggio, come da programma” rende noto l’Università.