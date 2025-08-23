Apertura

Ancora un raid nelle campagne, danni per 8mila euro in un vigneto a Palma di Montechiaro 

L’ultimo episodio è avvenuto a Palma di Montechiaro dove ignoti malviventi hanno buttato già i tiranti a sostegno di circa 150 piante

Ennesimo raid nelle campagne in provincia di Agrigento. Un fenomeno in preoccupante crescita che è stato al centro di un vertice convocato ieri in prefettura al quale hanno partecipato forze dell’ordine e procura. L’ultimo episodio è avvenuto a Palma di Montechiaro dove ignoti malviventi hanno buttato già i tiranti a sostegno di circa 150 piante.

Il danno, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa 8mila euro. È stato il proprietario del fondo agricolo a denunciare l’accaduto ai poliziotti del locale commissariato. Si tratta di un agricoltore di 55 anni del posto. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la vicenda e dare un nome ai responsabili. 

