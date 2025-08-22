Agrigento

Danneggiati vigneti e colture agricole, il prefetto Caccamo: “più sicurezza a tutela degli imprenditori”

Si è svolto una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del procuratore della Repubblica e dei vertici delle forze di polizia

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

 Si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, con specifico riferimento al fenomeno dei danneggiamenti perpetrati ai danni di vigneti e colture agricole nel territorio provinciale. 

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato i Vertici delle Forze di polizia  e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, è stato tracciato un quadro aggiornato della situazione, alla luce delle segnalazioni pervenute e degli episodi recenti registrati, alcune dei quali con modalità tali da fare ipotizzare la matrice ritorsiva o intimidatoria degli atti. 

È stata, inoltre, valutata l’incidenza del fenomeno sul tessuto economico-produttivo locale e sul senso di sicurezza percepito dagli operatori del settore. 

Il Prefetto Caccamo, in sede di riunione, ha pertanto disposto il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, al fine di prevenire nuovi episodi e favorire l’accertamento delle responsabilità.  È stata, altresì, condivisa la necessità di promuovere un più intenso raccordo informativo tra i produttori agricoli e le Forze dell’ordine, al fine di agevolare la tempestiva denuncia di situazioni sospette o anomale. 

Il Prefetto, infine, ha ribadito l’impegno dello Stato nel tutelare il lavoro degli agricoltori, patrimonio fondamentale dell’economia agrigentina, assicurando la massima attenzione e determinazione nell’affrontare il fenomeno. 

