Anniversario sisma Val di Noto, a Sciacca esercitazione della Protezione Civile

Si è svolta presso l’Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca un’esercitazione con una simulazione di terremoto e prova di evacuazione organizzata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile in occasione del 330° anniversario del sisma in val di Noto.

L’esercitazione di evacuazione con attività formativa e dimostrativa ha coinvolto tutta la popolazione scolastica (alunni, docenti, personale Ata).

Alla prova simulata è intervenuto il Dipartimento Regionale di Protezione Civile- Sicilia, rappresentato dal Dirigente del Servizio S.09 per la Provincia di Agrigento Maurizio Costa, che ha coordinato le operazioni.

“Un plauso va al Dipartimento di Protezione Civile, nell’organizzare questi eventi, non solo perché si tiene alta l’attenzione sulle procedure di attivazione ed intervento in caso di calamità, ma l’aspetto ancora più interessante è la sensibilizzazione e la presa di coscienza di quanto sia importante la conoscenza delle procedure da mettere in atto”, ha dichiarato il Presidente Vita, presente durante l’evento.