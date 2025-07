Aperto al traffico lo svincolo “Manganaro” lungo svincolo ‘Manganaro’ sulla Palermo-Agrigento

Anas (società del Gruppo FS) ha aperto al traffico lo svincolo “Manganaro”, realizzato dal Contraente Generale “Bolognetta scpa” nell’ambito dei lavori di ammodernamento del nuovo itinerario “Palermo Agrigento”, che prevede la costruzione di un nuovo asse stradale in sostituzione dei vecchi tratti stradali del medesimo itinerario costituito dalle strade statali SS189 “della Valle del Platani” e SS 121 “Catanese”. L’importo complessivo investito per la costruzione del nuovo svincolo ammonta a oltre 3 milioni di euro. L’opera, posta al km 33,645 di progetto (corrispondente al km 204,600 della SS 121), si inserisce nel tratto di SS 121 dell’itinerario, con sezione stradale tipo B “extraurbana principale”, con caratteristiche autostradali, a due carreggiate con doppia corsia per senso di marcia. Lo svincolo, a livelli sfalsati, ha comportato la realizzazione di due rotatorie di raggio pari a 21 metri, poste in destra e in sinistra dell’asse principale, che raccordano le 9 rampe di svincolo per l’accesso alla SS 121 dalle strade locali che collegano la viabilità statale con i comuni limitrofi di Roccapalumba, Alia e Vicari. Le rampe di svincolo sono costituite da una carreggiata a corsia unica da 4 metri e da una banchina da 1 metro. Il cavalcavia che sovrappassa la nuova arteria e collega le due rotatorie sopra richiamate, ha una luce pari a 35 metri e consente l’attraversamento e l’inversione di marcia. Esso ha una carreggiata di sezione di 10,50 metri con due corsie di marcia da 3,50 metri, due banchine da 1 metro e due cordoli da 0,75 metri. Il completamento del nuovo svincolo “Manganaro” consente di aprire al traffico la nuova tratta di caratteristiche autostradali, della lunghezza complessiva di oltre 9 chilometri, che ha richiesto un investimento complessivo di oltre 82 milioni di euro, nella sua configurazione definitiva, ovvero con le due carreggiate separate da inizio intervento fino all’innesto con il restante tratto in ammodernamento, in prossimità del viadotto San Leonardo, in fase avanzata di realizzazione, che prosegue in direzione Palermo. L’apertura permette, quindi, di eliminare i disagi connessi all’attuale circolazione stradale in modalità “provvisoria di cantiere” fino ad oggi utilizzata per consentire i collegamenti della nuova arteria con i comuni limitrofi. All’inaugurazione hanno partecipato tra gli altri l’Assessore Regionale alle infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò; il Responsabile della Struttura Territoriale di Anas Sicilia, Nicola Montesano; il Dirigente responsabile dell’Area Nuove Opere di Anas Sicilia, Silvio Canalella; il Coordinatore dell’Ufficio di Alta Sorveglianza dei lavori di ammodernamento, Giuseppe Salvia. L’Ingegnere Nicola Montesano, Responsabile della Struttura Territoriale di Anas Sicilia, ha dichiarato: “Oggi siamo qui per restituire alla collettività siciliana un’opera dall’importante valenza strategica. Questo svincolo consente, infatti, di mettere un altro importante tassello al miglioramento del livello di servizio dell’itinerario Palermo-Agrigento e di renderlo più scorrevole e fruibile agli utenti in transito, eliminando i necessari disagi connessi ad una circolazione stradale in modalità ‘cantiere’. Possiamo infatti affermare che con l’apertura del nuovo svincolo le criticità sono finite ed il percorso è divenuto regolare, secondo gli standard progettuali previsti”.