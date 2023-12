Appartamento in fiamme: donna in ospedale

Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, con squadre inviate dalla sede centrale e dal distaccamento Sud e il supporto di un’autobotte, di un’autoscala e del nucleo Nbcr, da poco prima delle 18 di oggi, stanno intervenendo per un incendio divampato all’interno di un appartamento al quarto piano di un edificio Misterbianco. Sul posto anche Carabinieri della locale Tenenza. Secondo quanto si è appreso una donna sarebbe rimasta intossicata dal fumo, ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale.