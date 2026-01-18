Ares fiuta la droga all’interno di un’abitazione, arrestato 17enne

La Polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, una nuova attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città. In questo caso, l’attenzione dei poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania si è concentrata nel quartiere Nesima, pattugliando punti strategici e zone in cui, già in passato, sono stati registrati casi di cessione di sostanze stupefacenti.

Giunti in via Filippo Eredia, il cane-poliziotto “Ares” ha immediatamente segnalato al suo conduttore la presenza di droga all’interno di un’abitazione. Dopo che i poliziotti hanno bussato alla porta, ad aprire loro è stato un giovane di 17 anni che ha ammesso di avere in casa sostanze stupefacente. Ares ha condotto i poliziotti davanti al vano dove era stata sistemata una bombola del gas e dove, effettivamente, erano nascosti due involucri contenenti marijuana. Altri due involucri sono stati trovati nella camera da letto del ragazzo, per un peso totale di 43 grammi. Oltre alla droga, è stato trovato e sequestrato anche materiale per il confezionamento e un bilancio di precisione.

All’esito dell’attività di polizia giudiziaria, il 17enne è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno presso il Tribunale dei Minori, il ragazzo è stato condotto nel Centro di Prima Accoglienza per minori, in attesa del giudizio di convalida.